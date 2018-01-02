В War Thunder начался «Полёт Валькирий»

Знаменитая мелодия Вагнера теперь звучит в военном боевике War Thunder небезосновательно. Gaijin Entertainment выпустила обновление 1.81 под названием «Полёт Валькирий», и в игре появились боевые вертолёты.

Доступ в закрытое бета-тестирование вертолётов получат игроки, которые купят специальные наборы в игровом магазине или выполнят особые задания в игре. Первые вертолёты принадлежат двум игровым нациям. Пилоты США смогут управлять UH-1 «Хьюи», ставшим символом войны во Вьетнаме, и первой в мире серийной боевой моделью AH-1 «Кобра». Советские пилоты сядут за штурвалы многоцелевого Ми-4АВ, легендарного «крокодила» Ми-24 и его современной модернизации Ми-35М. В дальнейшем в игре появятся вертолёты других наций.

С появлением вертолётов подход к сражениям изменится. Пилотам винтокрылых машин придётся учиться учитывать рельеф местности, чтобы укрываться от противовоздушных установок и должным образом использовать главные преимущества: зависание, полёты на малой высоте, обычные и управляемые ракеты.

Вертолёты — не единственное, что принесло обновление «Полёт валькирий». В игре появились новые модели танков и самолетов. В их числе советский танк Т-80Б, французский Batignolles-Châtillon Char 25t, а также M247 «Сержант Йорк», ЗСУ, у которой в боекомплекте имеются снаряды с радиовзрывателем. Открылась новая карта для смешанных сражений «Американская пустыня», это небольшой городок в стилистике Аризоны 60-x годов. Пилоты могут подняться в небо над «Вьетнамом». А для командиров боевых кораблей приготовлены итальянская карта «Средиземноморский порт» и «Зелёный залив», изображающая скандинавский фьорд.

Узнать больше об обновлении 1.81 «Полет Валькирий» можно на официальном сайте игры.