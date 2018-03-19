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Гаджет Tap заменит клавиатуру, мышь и геймпад

Игромания.ру
13 часов назад
Гаджет Tap заменит клавиатуру, мышь и геймпад
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Помните в фильме «Джонни-мнемоник» герой Киану Ривза взламывал чужой сайт в виртуальной реальности? Там он использовал шлем и особые перчатки, которые позволяли ему работать в VR. И если шлемами уже никого не удивить, то такое устройство явно задержалось на этапе разработки.

Однако теперь компания Tap начала продажи устройства Tap Strap, которое надевается на руку и может эмулировать работу любых систем ввода: клавиатуры, мыши или даже геймпада.

Устройство оценивается в 180 долларов (почти 12 000 рублей) и работает со всеми устройствами, которые оснащены Bluetooth 4.0, от ПК и мобильных девайсов до VR/AR-шлемов. Обещана поддержка операционных систем iOS 9 и выше, Android 5 и выше, OS X Yosemite и выше, Windows 8.1 и выше, а также Linux Ubuntu.

Новинка работает от аккумулятора на протяжении восьми часов. Для зарядки и хранения есть специальный кейс.

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