AMD готовит видеокарту с 12-нанометровым чипом

Компания AMD на текущий момент не готова порадовать фанатов игр. Хотя графический процессор, выполненный по 7-нанометровой технологии уже готов, однако игровых карт на нём ждать в ближайшее время не приходится.

По слухам, уже в октябре компания покажет 12-нанометровый чип Polaris. Нынешнее поколение «Поларисов» выполнено по 14-нанометровой технологии, так что новинка, если конечно она выйдет, получит меньшее энергопотребление и чуть более высокие частоты. Предполагается, что на этом чипе будет основана видеокарта Radeon RX 590.

Пока сложно сказать что-то о достоверности этих слухов, однако не исключено, что они правдивы. Их справедливость покажет только время. Отметим, что выпуск такого чипа и графической карты на его основе укрепят позиции AMD в среднем ценовом сегменте видеокарт, тем более что прогнозируется рост цен на решения RTX. Хотя «красные» пока и не могут напрямую конкурировать с NVIDIA (правда, обещают), однако всё же их решения предпочитаю многие пользователи.