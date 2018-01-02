Насколько подорожают видеокарты NVIDIA RTX

С сегодняшнего дня, 24 сентября, вводятся новые тарифы на продукцию США и Китая. Они направлены против друг друга, но при этом увеличивают цены практически на все компоненты для ПК. В том числе системные платы, модули оперативной памяти, жесткие диски и 3D-карты.

И вот ресурс WCCFtech поведал, насколько вырастет цена на игровые видеокарты NVIDIA RTX. Судя по его информации, ситуация выглядит так:

RTX 2080 Ti Gaming X Trio: сейчас стоит 1231 доллар — подорожает до 1310 долларов;

RTX 2080 Ti DUKE 11G OC: стоит 1212 долларов — вырастет до 1290 долларов;

RTX 2080 Ti VENTUS 11G OC: стоит 1203 доллара — вырастет до 1280 долларов;

RTX 2080 Gaming X Trio: стоит 849 долларов — вырастет до 900 долларов;

RTX 2080 DUKE 8G OC: стоит 840 долларов — вырастет до 890 долларов;

RTX 2080 VENTUS 8G OC: стоит 830 долларов — вырастет до 880 долларов.

Разумеется, компания может перенести производство из Китая на Тайвань, смирить свои аппетиты (маловероятно) или переложить рост цен на заказчиков. Но, так или иначе, поначалу цены пойдут вверх. К слову, это может дать жирный бонус AMD, а также позволить компании неторопливо завершить свою реализацию трассировки лучей на связке CPU и GPU.

Крупные производители, вроде MSI или Gigabyte, у которых уже есть заводы на Тайване, сумеют стабилизировать цены к зиме, а вот у Zotac и других могут возникнуть проблемы.

Кроме того, после публикации результатов официальных тестов, стоимость акций NVIDIA упала на 2,1 процента. Вероятно, это тоже заложат в цену.