Насколько подорожают видеокарты NVIDIA RTX

С сегодняшнего дня, 24 сентября, вводятся новые тарифы на продукцию США и Китая. Они направлены против друг друга, но при этом увеличивают цены практически на все компоненты для ПК. В том числе системные платы, модули оперативной памяти, жесткие диски и 3D-карты.
И вот ресурс WCCFtech поведал, насколько вырастет цена на игровые видеокарты NVIDIA RTX. Судя по его информации, ситуация выглядит так:
Разумеется, компания может перенести производство из Китая на Тайвань, смирить свои аппетиты (маловероятно) или переложить рост цен на заказчиков. Но, так или иначе, поначалу цены пойдут вверх. К слову, это может дать жирный бонус AMD, а также позволить компании неторопливо завершить свою реализацию трассировки лучей на связке CPU и GPU.
Крупные производители, вроде MSI или Gigabyte, у которых уже есть заводы на Тайване, сумеют стабилизировать цены к зиме, а вот у Zotac и других могут возникнуть проблемы.
Кроме того, после публикации результатов официальных тестов, стоимость акций NVIDIA упала на 2,1 процента. Вероятно, это тоже заложат в цену.