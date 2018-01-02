Разработчики Shadow of the Tomb Raider рассказали о дополнении

Во время очередного выпуска передачи Inside Xbox разработчики экшна Shadow of the Tomb Raider рассказали людям о предстоящем дополнении, которое должно выйти в октябре.

Вам предстоит исследовать небезопасную гробницу, где на каждом шагу удастся повстречать всевозможные ловушки. И пройти это место получится в месте с другим игроком (то есть речь идет о кооперативном режиме). Помимо прочего, сотрудники компании Eidos Montreal собираются до апреля 2019 года выпускать каждый месяц новое дополнение. Всего их будет семь, и с помощью них у вас будет возможность раздобыть костюмы и снаряжение, выполнить сторонние миссии и открыть умения.