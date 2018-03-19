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В классический WoW разрешат поиграть в ноябре

RBK Games
14 часов назад
В классический WoW разрешат поиграть в ноябре
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Люди с «Виртуальным билетом» для BlizzCon 2018 смогут раньше остальных пощупать демонстрационную версию MMORPG World of Warcraft Classic.

Мы уже узнали, какие бонусы обладатели «Виртуального билета» для BlizzCon 2018 получат в командном шутере Overwatch и MOBA Heroes of the Storm. Теперь же настало время изучить награды для игроков в MMORPG World of Warcraft.

Разработчики собираются подарить вам фракционные накидки, способные внушить страх вашим врагам, и воодушевляющие знамена. Но самое главное – это то, что геймеры, у которых есть билетики, 2 ноября (после 23:00 по МСК) смогут скачать демку World of Warcraft Classic. В демоверсии у вас получится выполнить парочку квестов, исследовать две зоны, избить слабеньких противников и насладиться ностальгической атмосферой.

Поиграть в классический WoW удастся только до 8 ноября (если быть точнее, то до 20:00 по МСК).

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