Голкипер лондонского «Арсенала» Петр Чех пошутил над своим образом в футбольном симуляторе.

Скриншоты из видеоигры с футболистом, который присутствует на официальных переговорах в своём знаменитом игровом шлеме, стали объектом многочисленных мемов в соцсетях. Не упустил возможности пошутить над недоработкой разработчиков игры и сам Чех.

«Это неправда, ребята. Я был бы в галстуке», — написал Чех в своём «твиттере».

It’s wrong guys ... I’d wear a tie 👔😂😂 pic.twitter.com/0qGSK3TvHg— Petr Cech (@PetrCech) 27 сентября 2018 г.

В 2006 году Чех, который тогда выступал за «Челси», в матче с «Редингом» получил серьёзную черепно-мозговую травму после удара коленом в висок от форварда соперника Стивена Харта. Голкипер смог восстановиться от травмы и продолжить карьеру, но с тех пор выходит на поле в регбийном шлеме.

Посмотреть изображение можно в «твиттере» Петра Чеха.