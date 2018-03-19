Acer примет участие в «ИгроМире 2018»

На выставку «ИгроМир 2018» приедет компания Acer со стендом Predator, на котором будут представлены новейшие модели игровых ПК, лэптопов, мониторов и аксессуаров. Также в компании сообщили о розыгрыше двадцати мощных игровых ноутбуков Predator Helios 300.

Для участия в розыгрыше ноутбуков нужно вступить в Лигу Predator на сайте, получить паспорт участника на стенде Predator, после чего выполнить все задания организаторов.

Все участники получат подарок и индивидуальный купон на скидку в 20 процентов на любые аксессуары в фирменном онлайн-магазине. Те, кто наберёт больше всего очков, примут участие в финальном испытании и смогут разбить свой старый ноутбук прямо на сцене. Вместо него победителям вручат новый Predator Helios 300, мощную современную игровую машину.

Acer обещает различные интерактивные развлечения на выставке. Также туда приедут специальные гости — известные геймеры и видеоблогеры.

В пятницу, 5 октября, с 11:00 до 15:00 стенд посетят авторы популярного YouTube-канала 2Drots.

В субботу, 6 октября, с 16:00 до 17:00 туда приедет Стас Давыдов, ведущий шоу «This is Хорошо».

В воскресенье, 7 октября, с 15:00 до 16:00 проведёт автограф-сессию известный игровой блогер Jove.

Выставка «ИгроМир 2018» пройдёт с 4 по 7 октября в выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве. А ещё мы раздаём билеты на «ИгроМир» и Comic Con.