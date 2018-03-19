Lenovo показала PC в виде звездолёта Enterprise

В ходе выставки Tech Tech Conference в Китае компания Lenovo представила необычный компьютер Lenovo Titanium Enterprise NCC-1701A. Да, вы всё правильно прочитали — это копия звездолёта капитана Джеймса Т. Кирка из оригинального сериала Star Trek.

Внутреннее оснащение тоже на уровне. В максимальной конфигурации используется неанонсированный процессор Intel Core девятого поколения, 32 ГБ оперативной памяти DDR4, 3 ТБ постоянной памяти SSD + HDD, а также видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 с 8 ГБ памяти GDDR6. Есть проводная и беспроводная сеть.

Из необычных возможностей отметим подсветку воронки Буссарда, двигателей и «тарелки», а также умный проектор. Стоимость такого PC составляет 2180 долларов. Конечно, за такую цену можно найти и более продвинутую конфигурацию, но явно не в столь выразительном корпусе. К сожалению, пока не ясно, выйдет ли новинка на рынок, или это лишь концепт. Также не уточняется, приедет ли она в Россию.

Lenovo получила эксклюзивные права на этой дизайн от компании Paramount CBS.