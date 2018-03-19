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Вышла FIFA 19

CyberSport.ru
4 часа назад
Вышла FIFA 19
Фото: CyberSport.ru
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Футбольный симулятор FIFA 19 поступил в продажу на ПК, PlayStation 3 и 4, Xbox One и Nintendo Switch. В зависимости от платформы и издания цена на игру варьируется от 2 999 руб. до 5 999 руб.

На портале Metacritic игра пока набирает 80-84 балла из ста по версии критиков. Пользователи оценивают игру на разных платформах от 2,2 до 4,9 балла из десяти.

С новой игрой серии в FIFA вернулась Лига чемпионов УЕФА и появились новые режимы. Подробнее о нововведениях FIFA 19 можно узнать здесь. Системные требования для ПК доступны по ссылке.

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