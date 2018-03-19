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О гибком смартфоне Samsung расскажут в ноябре

Игромания.ру
17 часов назад
О гибком смартфоне Samsung расскажут в ноябре
Фото: Игромания.ру
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Издание The Korea Times со ссылкой на представителей компании Samsung сообщило, что корпорация на своей ноябрьской выставке Samsung Developer Conference расскажет о первом в мире гибком смартфоне. Конференция пройдёт в Сан-Франциско 7–8 ноября.

При этом там, скорее всего, не покажут готовое устройство. Максимум — один из прототипов. Или компания ограничится описанием спецификаций и возможностей будущего смартфона. При этом, по слухам, готовый продукт представят до конца текущего года.

Как полагают наблюдатели, новинка должна заменить смартфон и планшет. Благодаря гибкому экрану устройство можно будет складывать и раскладывать в зависимости от сценария применения. При этом некоторые китайские компании обещают выпустить свои версии складных смартфонов с гибкими экранами быстрее, чем это сделает Samsung.

В частности, Huawei обещает выход своей версии устройства в начале 2019 года. Однако пока нет ни изображений, ни спецификаций новинки.

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