О гибком смартфоне Samsung расскажут в ноябре

Издание The Korea Times со ссылкой на представителей компании Samsung сообщило, что корпорация на своей ноябрьской выставке Samsung Developer Conference расскажет о первом в мире гибком смартфоне. Конференция пройдёт в Сан-Франциско 7–8 ноября.

При этом там, скорее всего, не покажут готовое устройство. Максимум — один из прототипов. Или компания ограничится описанием спецификаций и возможностей будущего смартфона. При этом, по слухам, готовый продукт представят до конца текущего года.

Как полагают наблюдатели, новинка должна заменить смартфон и планшет. Благодаря гибкому экрану устройство можно будет складывать и раскладывать в зависимости от сценария применения. При этом некоторые китайские компании обещают выпустить свои версии складных смартфонов с гибкими экранами быстрее, чем это сделает Samsung.

В частности, Huawei обещает выход своей версии устройства в начале 2019 года. Однако пока нет ни изображений, ни спецификаций новинки.