X4: Foundations выйдет к зиме

Студия Egosoft выпустила новый официальный трейлер игрового процесса космического симулятора X4: Foundations. В нём разработчики объяснили, что игрокам не потребуется знакомство с предыдущими играми, X2, X3 и X-Rebirth, чтобы получить удовольствие от детализированного мира X4.

Предыдущие части серии часто критиковали за то, что игрокам приходилось по большей части ограничиваться одним и тем же звездолётом. Поэтому в новом трейлере студия представила внушительный набор самых разных космических кораблей. И даже пообещала, что герои смогут покидать рубку и отправляться с визитом на другие корабли или на изучение космических станций.

Главной особенностью игры будет отсутствие единого «обязательного» сюжета. В мире X4: Foundations обитает целый ряд фракций, у каждой своя история, свои цели и свои способы их достичь. Встречаясь с ними, заводя друзей и врагов, игроки будут создавать собственные сюжеты, и лишь от них самих будет зависеть, как станет развиваться их история в игровом мире.

Насколько это будет интересно, узнаем совсем скоро. Релиз X4: Foundations состоится 30 ноября 2018 года.