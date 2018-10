Вселенная «Гарри Поттера» обзаведется новой игрой

Компания Deck13 не забыла про свою экшн-RPG The Surge и выпустила сегодня дополнение «The Good, the Bad, and the Augmented».

