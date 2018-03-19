Вселенная «Гарри Поттера» обзаведется новой игрой

В сети появился геймплейный ролик еще неанонсированного проекта по вселенной «Гарри Поттера». Судя по сообщениям на реддите, события этой экшен-RPG происходят в 19 веке.

Вам удастся поиграть за ученика магической школы Хогвартс, которому предстоит раскрывать тайны, заниматься алхимией, учить всевозможные заклинания и знакомиться с мифологическими существами. Также, если верить автору видео, вы сможете выбрать путь зла или добра, расправиться со всевозможными монстрами, повстречать друзей, способных помочь вашему персонажу, и поближе познакомиться с миром, созданным писательницей Джоан Роулинг.