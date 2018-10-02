Консоль Nintendo Switch превратят в VR-гарнитуру

Популярность игровой консоли Nintendo Switch в России растёт. Во всяком случае, об этом говорит статистика группы «М.Видео-Эльдорадо». Но скоро нынешний рост может ускориться.

В компании Nintendo заявляли, что японского гиганта интересует рынок виртуальной реальности, но пока технологии не дотягивают до уровня, который устроил бы корпорацию. При этом ранее в консоли нашли намёки на скрытый VR-режим. И вот компания Exklim решила воспользоваться этим. Она представила гарнитуру виртуальной реальности NS Glasses 3D Headset, которая работает со Switch.

Для создания эффекта VR используется технология Color Switching, хотя пока не ясно, насколько качественным будет результат. Кроме того, Nintendo ещё не анонсировала поддержку виртуальной реальности ни для одной своей игры, так что устройство может остаться без контента.

Как ожидается, продажи стартуют в ближайшее время. Стоимость самой гарнитуры составит порядка 6600 рублей (100 долларов). А за предзаказ цена будет вдвое меньше.