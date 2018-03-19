Введите название или жанр игры
Яндекс.Браузер с расширением Рамблер/игрыУстановить →

Стали известны характеристики «голографического смартфона»

Игромания.ру
18 часов назад
Стали известны характеристики «голографического смартфона»
Фото: Игромания.ру
Комментарии

В сети опубликованы точные характеристики «голографического смартфона» Red Hydrogen One. Он основан на прошлогоднем чипсете Qualcomm Snapdragon 835. Объём оперативной памяти составляет 6 ГБ, постоянной — 128 ГБ. Диагональ экрана равна 5,7 дюйма при разрешении 2560 х 1440 пикселей.

Именно дисплей является главной «изюминкой» смартфона. Он называется голографическим, хотя, по словам пользователем, выдаёт скорее стереоизображение. Точнее можно будет сказать после выхода в продажу.

Другие спецификации включают в себя боковой дактилоскопический датчик и разъём 3,5 мм для наушников. В качестве ОС выступает Android 8.1 Oreo, насчёт обновления до Android 9 ничего не сообщается.

Новинка выйдет в продажу в США 2 ноября. А 9 октября его получат те, кто оформил предзаказ. Стоимость составляет 1295 долларов (порядка 84,5 тысяч рублей) за обычную версию в алюминиевом корпусе, а титановая обойдётся в 1595 долларов (почти 105 тысяч).

Игромания.ру: последние новости
Weedcraft Inc: не дожидаясь легализации
«Ужасы на Хэллоуин 2018» в Overwatch стартуют 9 октября
NS Glasses превратит консоль Nintendo Switch в VR-гарнитуру
Комментарии
Вам может понравиться
Империя Онлайн 2
Бесплатно
Играть
Дачники
Бесплатно
Играть
Heroes of Might and Magic® 2: Gold
249
Купить
Dragon Knight
Ролевые игры
Играть
Тайны Времени
Поиск предметов
Играть
Рыцарь небес
Ролевые игры
Играть
Prince of Persia
Экшн
Купить
S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля
Шутеры
Купить
Pillars of Eternity: Definitive Edition
Ролевые игры
Купить
Читайте также
Россиянам больше не нужны айфоны
Первая информация о PlayStation 5: наконец-то появится долгожданная функция
В iPhone Xs нашли новый дефект
Первую игру без цензуры в Steam запретили в России

Другие новости

Овечкин станет героем компьютерной игры
Читать дальше
В Overcooked 2 появились водные пистолеты
Гривус готов к Star Wars Battlefront 2
Читать дальше
В Darksiders 3 дадут помахать молотком
Valve открыла приём работ для зимних сокровищниц
Остерегайтесь гололёда на дорогах Fortnite
Сегодня, 3 октября, шутер Fortnite получит патч 6.01. В «Королевскую битву» сотрудники компании Epic Games добавят морозную ловушку.
Читать дальше
Трейсер из Overwatch переехала в LEGO
Weedcraft Inc: не дожидаясь легализации
Польская студия Vile Monarch, известная по симулятору оскорблений Oh...Sir!! The Insult Simulator, работает над стратегией Weedcraft Inc.
Читать дальше