Стали известны характеристики «голографического смартфона»

В сети опубликованы точные характеристики «голографического смартфона» Red Hydrogen One. Он основан на прошлогоднем чипсете Qualcomm Snapdragon 835. Объём оперативной памяти составляет 6 ГБ, постоянной — 128 ГБ. Диагональ экрана равна 5,7 дюйма при разрешении 2560 х 1440 пикселей.

Именно дисплей является главной «изюминкой» смартфона. Он называется голографическим, хотя, по словам пользователем, выдаёт скорее стереоизображение. Точнее можно будет сказать после выхода в продажу.

Другие спецификации включают в себя боковой дактилоскопический датчик и разъём 3,5 мм для наушников. В качестве ОС выступает Android 8.1 Oreo, насчёт обновления до Android 9 ничего не сообщается.

Новинка выйдет в продажу в США 2 ноября. А 9 октября его получат те, кто оформил предзаказ. Стоимость составляет 1295 долларов (порядка 84,5 тысяч рублей) за обычную версию в алюминиевом корпусе, а титановая обойдётся в 1595 долларов (почти 105 тысяч).