Windows 10 получила крупное обновление

С сегодняшнего дня компания Microsoft начала развёртывание Windows 10 October 2018 для всех пользователей, а не только для участников программы Windows Insider Preview. Для получения обновления нужно просто нажать кнопку «Проверить наличие обновлений» в настройках системы. Однако на распространение его потребуется несколько недель.

В новой версии «десятки» немало интересных функций, но вот самые значимые:

«облачный» буфер обмена, который позволит копировать данные на одном ПК, а вставлять — на другом;

приложение «Ваш телефон» (Your Phone) позволит просматривать фото и SMS на компьютере, а также продолжать работу, начатую на мобильном устройстве;

автоматическая проверка грамматики с автономным словарём в браузере Microsoft Edge и встроенная в систему экранная клавиатура SwiftKey, которая поддерживает жесты и эмодзи;

встроенный инструмент для снятия и редактирования скриншотов с сохранением «снимков» в буфер обмена.

Также теперь можно добавлять папки в меню «Пуск», чтобы рассортировать программы по категориям. Центр защиты Windows Defender отныне называется просто Windows Security. А ещё компания недавно представила Office 2019 для Windows 10 и macOS.