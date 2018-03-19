Windows 10 получила крупное обновление

С сегодняшнего дня компания Microsoft начала развёртывание Windows 10 October 2018 для всех пользователей, а не только для участников программы Windows Insider Preview. Для получения обновления нужно просто нажать кнопку «Проверить наличие обновлений» в настройках системы. Однако на распространение его потребуется несколько недель.
В новой версии «десятки» немало интересных функций, но вот самые значимые:
Также теперь можно добавлять папки в меню «Пуск», чтобы рассортировать программы по категориям. Центр защиты Windows Defender отныне называется просто Windows Security. А ещё компания недавно представила Office 2019 для Windows 10 и macOS.