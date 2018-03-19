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Windows 10 получила крупное обновление

Игромания.ру
5 часов назад
Windows 10 получила крупное обновление
Фото: Игромания.ру
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С сегодняшнего дня компания Microsoft начала развёртывание Windows 10 October 2018 для всех пользователей, а не только для участников программы Windows Insider Preview. Для получения обновления нужно просто нажать кнопку «Проверить наличие обновлений» в настройках системы. Однако на распространение его потребуется несколько недель.

В новой версии «десятки» немало интересных функций, но вот самые значимые:

  • «облачный» буфер обмена, который позволит копировать данные на одном ПК, а вставлять — на другом;
  • приложение «Ваш телефон» (Your Phone) позволит просматривать фото и SMS на компьютере, а также продолжать работу, начатую на мобильном устройстве;
  • автоматическая проверка грамматики с автономным словарём в браузере Microsoft Edge и встроенная в систему экранная клавиатура SwiftKey, которая поддерживает жесты и эмодзи;
  • встроенный инструмент для снятия и редактирования скриншотов с сохранением «снимков» в буфер обмена.

Также теперь можно добавлять папки в меню «Пуск», чтобы рассортировать программы по категориям. Центр защиты Windows Defender отныне называется просто Windows Security. А ещё компания недавно представила Office 2019 для Windows 10 и macOS.

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