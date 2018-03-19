Созданы очки для блокировки рекламы в реальном мире

На платформе Kickstarter начался сбор денег на простое и при этом необычное устройство — очки, блокирующие рекламу. Они называются IRL Glasses.

Как сообщается, в стёклах очков имеется покрытие, пропускающее свет только с горизонтальной поляризацией. А почти все ЖК- и LED-дисплеи, которые используются для уличной рекламы, в транспорте и так далее, выдают вертикальную поляризацию светового потока. Таким образом, очки просто не пропускают изображение, и при взгляде через них кажется, что экран выключен.

При этом новинка не работает с OLED-экранами, так что большинство смартфонов и планшетов можно использовать как обычно. Хотя создатели и обещают доработать продукт. По их словам, источником вдохновения стал фильм Джона Карпентера «Чужие среди нас» (1988 год). Там главный герой тоже пользовался специальными очками, чтобы видеть инопланетян и истинную подоплёку мира.

На Kickstarter на текущий момент собрано почти 20 тысяч долларов, а запрошено 25 тысяч. До конца кампании ещё 37 дней.