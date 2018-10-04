Шестая «Цивилизация» добралась до iPhone

Пошаговая стратегия Sid Meier’s Civilization VI неожиданно стала доступна владельцам iPhone. Игра включает себя весь контент из PC-версии, а также локальный мультиплеер и новое обучение для пользователей, которые до этого не были знакомы с серией.

Sid Meier’s Civilization VI представляет собой универсальное приложение, поэтому владельцы iPad, купившую игру ранее, смогут скачать её бесплатно и на «яблочный» смартфон. Всех остальных ждёт пробный режим: после первых 60 ходов игра попросит юзеров купить полную версию.

Шестая часть Civilization доступна в App Store с 60% скидкой (1790 руб.).

Ранее News.ru рассказал, что EA Sports выпустила первое обновление для футбольного симулятора FIFA 19. Одно из главных изменений коснулось вратаря «Арсенала» Петра Чеха — теперь на переговорах в режиме карьеры Танкист изображен без фирменного защитного шлема.