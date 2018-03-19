Появился шанс бесплатно получить Shadow Warrior 2

Чтобы отпраздновать свой десятый день рождения, цифровой сервис GOG.COM решил подарить всем игрокам шутер Shadow Warrior 2, в котором непобедимый Ло Ванг постоянно уничтожает демонов с помощью огнестрельного и холодного оружия.

Забрать копию SW2 удастся до 6 октября, поэтому советуем поторопиться, так как у вас в запасе осталось примерно 30 часов. Кроме того, в честь столь важного события GOG.COM выпустила несколько бандлов со всевозможными играми. Например, если вы заплатите 190 рублей, то тогда вам выдадут Hospital, Dungeon Keeper 2, System Shock 2 и Another World. Плюс прямо сейчас на хиты разных лет действуют внушительные скидки.