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Появился шанс бесплатно получить Shadow Warrior 2

RBK Games
49 минут назад
Появился шанс бесплатно получить Shadow Warrior 2
Фото: RBK Games
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Чтобы отпраздновать свой десятый день рождения, цифровой сервис GOG.COM решил подарить всем игрокам шутер Shadow Warrior 2, в котором непобедимый Ло Ванг постоянно уничтожает демонов с помощью огнестрельного и холодного оружия.

Забрать копию SW2 удастся до 6 октября, поэтому советуем поторопиться, так как у вас в запасе осталось примерно 30 часов. Кроме того, в честь столь важного события GOG.COM выпустила несколько бандлов со всевозможными играми. Например, если вы заплатите 190 рублей, то тогда вам выдадут Hospital, Dungeon Keeper 2, System Shock 2 и Another World. Плюс прямо сейчас на хиты разных лет действуют внушительные скидки.

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