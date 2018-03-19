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Авторы Divinity: Original Sin работают над Baldur's Gate 3

Игромания.ру
2 часа назад
Авторы Divinity: Original Sin работают над Baldur's Gate 3
Фото: Игромания.ру
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Две недели назад на форуме RPG Codex один пользователь сообщил, что его новый коллега не так давно покинул бельгийскую студию Larian — авторов дилогии Divinity: Original Sin, признанной одной из лучших RPG современности. По словам форумчанина, основателю компании Свену Винке удалось заполучить права на культовую серию Baldur's Gate.

Всё бы это так и осталось слухом из сомнительного источника, если бы ночью Брайан Фарго (Wasteland, Fallout, The Bard's Tale) не сообщил,что знает, кто разрабатывает Baldur's Gate 3. Как минимум, похоже, проект действительно находится в производстве.

Это, конечно же, может быть нелепым стечением обстоятельств, однако для возвращения Baldur's Gate найти лучшего разработчика, наверное, попросту невозможно. Будем ждать официального анонса, если он когда-нибудь последует.

История Baldur's Gate началась в 1998 году. За создание обеих предыдущих частей отвечали канадцы из BioWare. Около пяти лет назад студия Beamdog перевыпустила дилогию, а позже собственными силами разработала дополнение Siege of Dragonspear для первой части, которое стало сюжетным мостиком к продолжению.

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