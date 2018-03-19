В Dead or Alive 6 будут рестлеры

Компания Koei Tecmo представила трех новых бойцов, которые пополнят ростер персонажей в файтинге Dead or Alive 6. Предлагаем вам сегодня вместе с нами посмотреть трейлер, посвященный данным героям.

Геймерам предстоит поиграть за Басса Армстронга и его дочку Тину. Эти опытные рестлеры способны постоять за себя и серьезно покалечить любого противника. Также у вас будет возможность поуправлять Милой. Она является чемпионом смешанных боевых искусств и ярой фанаткой Басса. Оценить все прелести DoA 6 консольным и ПК-пользователям удастся только 15 февраля 2019 года.