Intel Core i9-9900K минимально превосходит Ryzen 7 2700X

Во время презентации процессора Core i9-9900K, Intel назвала его лучшим в мире игровым CPU. Это заявление основывалось на исследовании Principled Technologies. Однако выяснилось, что данные в нём, мягко говоря, не совсем корректны. Компания уже опубликовала новые результаты, в которых ситуация выглядит иначе.

Intel Core i9-9900K по-прежнему впереди Ryzen 7 2700X, но уже не на 50 процентов (так было в некоторых играх), а лишь на 12 процентов в пользу «синего» процессора. А во многих приложениях отставание и вовсе не превышает статистической погрешности. При этом в Европе i9-9900K стоит 650 евро (почти 50 000 рублей), тогда как Ryzen 7 2700X оценивается в районе 320 евро (чуть более 26,5 тысяч рублей)

Так что если цена играет роль, то явно лучше обратить внимание на «красный» чип. При его стоимости денег хватит на новую материнку ещё и память. Обновлённые результаты измерений, проведённых в Principled Technologies, доступны по ссылке.