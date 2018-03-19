Создатели Horizon: Zero Dawn наняли разработчиков Rainbow Six: Siege

Согласно нескольким источникам разработчики Horizon: Zero Dawn студия Guerrilla Games наняла бывших разработчиков Rainbow Six: Siege для создания еще неанонсированного проекта.

В августе этого года в состав команды компании попал гейм-директор многопользовательского шутера Саймон Ларуш, который также некогда работал над Killzone 2. Недавно к нему присоединился коллега по разработке Rainbow Six: Siege Крис Ли, нанятый в качестве главного дизайнера для нового проекта Guerilla Games.

Пока студия не раскрывает подробностей будущей игры. Однако, судя по нанятому персоналу, разработчики могут готовить онлайновый командный шутер. Параллельно компания наняла сценаристов для создания нарратива и диалогов для не анонсированного ААА-проекта.