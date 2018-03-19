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Патч первого дня для Call of Duty: Black Ops 4 весит 50 ГБ

Игромания.ру
7 часов назад
Патч первого дня для Call of Duty: Black Ops 4 весит 50 ГБ
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Создатели Call of Duty: Black Ops 4 подтвердили, что покупателям шутера на физических носителях предстоит загрузить крупное обновление — патч первого дня весит 50 гигабайт.

Он откроет доступ ко всем основным режимам проекта: традиционному мультиплееру, зомби и королевской битве «Затмение». Для инсталляции с диска потребуется примерно 112 гигабайт, однако после установки и загрузки обновления шутер займёт лишь 55 гигабайт свободного места.

Обладателям цифровых копий на эту тему беспокоиться не стоит. Судя по всему, они изначально загрузят обновлённую версию Black Ops 4, поэтому вес сразу составит примерно 55 гигабайт. При этом скачав примерно 30% клиента игроки уже смогут отправиться на поле сражения королевской битвы, пока остальные аспекты шутера продолжают загружаться.

Релиз Call of Duty: Black Ops 4 состоится в конце недели, 12 октября, на PS4, Xbox One и РС. Также разработчики представили системные требования игры.

Минимальные системные требования

Процессор: Intel Core i3-4340 или AMD FX-6300;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 и GeForce GTX 1050 или AMD Radeon HD 7950;

Оперативная память: 8 ГБ.

Рекомендуемые системные требования

Процессор: Intel i5-2500K или Ryzen R5 1600X;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 и GTX 1060 или AMD Radeon R9 390 и RX 580;

Оперативная память: 12 ГБ.

Системные требования для 4К-разрешения

Процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 2700X;

Видеокарта: NVIDIA Geforce GTX 1080Ti;

Оперативная память: 16 ГБ.

Системные требования для 1080р и повышенного FPS (больше 60)

Процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 1800X;

Видеокарта: NVIDIA Geforce GTX 1080 или AMD Radeon RX Vega;

Оперативная память: 16 ГБ.

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