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Разработчики выпустят продолжение Kingdom Come

Игромания.ру
1 час назад
Разработчики выпустят продолжение Kingdom Come
Фото: Игромания.ру
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Разработчики Kingdom Come: Deliverance подтвердили, что планируют заняться полноценным продолжением одной из самых обсуждаемых игр этого года. Впрочем, пока почти вся команда работает над расширением первой части.

Для продолжения ничего не утверждено. Оно выйдет через несколько лет. Пока же небольшая часть Warhorse занимается мозговым штурмом. Основная команда при этом работает над дополнениями и исправлением багов первой части.

Кристиан Пионтек, комьюнити-менеджер Warhorse:

Поверьте, у нас нет никаких ассетов, геймплейных механик или чего-либо ещё для Kingdom Come 2. В общем-то, можно считать, что над ней сейчас вообще никто не работает.

По словам комьюнити-менеджера — да, когда-нибудь в далёком будущем история Индржиха продолжится, но пока это точно не то, на чём сосредоточены чешские разработчики.

В мае Warhorse представила план по развитию ролевого проекта в первые 12 месяцев. Он состоит из четырёх сюжетных дополнений и нескольких бесплатных расширений, в том числе с обещанным турниром.

Kingdom Come: Deliverance вышла в феврале этого года на PS4, Xbox One и РС. Всего на неделю с небольшим продажи проекта превысили миллион копий.

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Kingdom Come: Deliverance
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