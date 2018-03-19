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Microsoft близка к покупке Obsidian

Игромания.ру
20 часов назад
Microsoft близка к покупке Obsidian
Фото: Игромания.ру
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Три источника журналиста Kotaku Джейсона Шрайера сообщают, что Microsoft близка к покупке Obsidian Entertainment — сейчас переговоры находятся на заключительном этапе. Два источника уверены, что сделка не распадётся, а её исход уже предрешён.

В мае этого года студия выпустила продолжение Pillars of Eternity, а до конца года RPG должна добраться до PS4, Xbox One и Switch.

Вместе с этим компания уже какое-то время работает над ролевой игрой для Take-Two — как повлияет поглощение на этот проект, пока неизвестно. Возможно, Microsoft выкупит на него права, или же даст Obsidian закончить разработку.

Обе компании отказались прокомментировать данные Шрайера. Сам журналист считает, что крупным независимым студиям невероятно трудно выживать на современном рынке, поэтому для Obsidian подобное предложение может оказаться золотым билетом в светлое будущее. Microsoft же требуются крупные игры, которые при должном бюджете могут предоставить авторы Fallout New Vegas.

По словам источника из Microsoft, корпорация хочет усилить своё присутствие на РС-рынке. Именно это может предоставить Obsidian, которая в последние годы сосредоточилась в первую очередь на разработке компьютерных игр.

Поглощение выглядит особенно интересно на фоне истории Obsidian и Microsoft. До выхода Xbox One студия работала над эксклюзивной ролевой игрой Stormlands, однако в 2012 году Microsoft отменила проект из-за фундаментальных творческих разногласий.

Впрочем, с тех времён утекло много воды — руководителем игрового подразделения корпорации стал Фил Спенсер, заменивший на этой должности печально известного. Дона Мэттрика.

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