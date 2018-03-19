Названа цена игрового смартфона Razer Phone 2

Компания Razer представила игровой смартфон Phone 2, который получил более мощное железо по сравнению с первой версией, а также беспроводную зарядку и другие улучшения.

Новинка внешне похожа на обычный Razer Phone, однако задняя панель выполнена из стекла, а логотип подсвечивается с помощью RGB-светодиодов. Новая модель оснащена тем же дисплеем, что и предыдущая: 5,7-дюймовый, с разрешением 2560 x 1440 пикселей IGZO-дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Однако яркость выше на 50 процентов. Сам экран прикрыт стеклом Corning Gorilla Glass 5. Во второй версии появилась поддержка звука Dolby Atmos. Основная камера двойная — 12 + 12 МП с оптической стабилизацией. Фронтальная — одинарная на 8 МП.

Другие спецификации:

Процессор Qualcomm Snapdragon 845;

8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X;

64 ГБ постоянной памяти UFS;

Слот для карт microSD для хранения до 1 ТБ;

Фронтальные стереодинамики;

Аккумулятор ёмкостью 4000 мАч;

WiFi 802.11ac и Bluetooth 5.0;

Стандарт защиты IP67;

ОС Android 8.1.

Беспроводная зарядка полагается на технологию Qualcomm QuickCharge 4+, которая «заполняет» аккумулятор наполовину за полчаса. Из разъёмов у Razer Phone 2 есть USB Type-C, в комплекте будет адаптер на разъём 3,5 мм.

Также были представлены фирменные аксессуары, в том числе геймпад Razer Raiju Mobile Bluetooth и гарнитура Razer Hammerhead USB-C ANC с активным шумоподавлением.

Геймпад Raiju Mobile стоит 150 долларов (порядка 10 000 рублей) и появится в конце года, а HammerHead USB-ANC поступит в продажу 22 октября за 100 долларов (примерно 6700 рублей). Сам смартфон стоит 800 долларов (53 500 рублей), и с сегодняшнего дня его можно предзаказать.