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В Cities: Skylines наступит промышленная революция

Игромания.ру
11 октября 2018
В Cities: Skylines наступит промышленная революция
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Популярный симулятор городского строительства Cities: Skylines всерьёз займётся развитием производства. Студия Colossal Order выпустит дополнение Industries. Оно появится в продаже 23 октября.

Дополнение призвано сделать индустриальные районы города намного продуманнее. Игрокам предоставится возможность распределять ресурсы и самостоятельно выстраивать производственные цепочки от сырья до готовой продукции. В арсенале градостроителей появятся новые уникальные фабрики и заводы. Хорошо спроектированные районы будут развиваться и становиться ещё более продуктивными.

Помимо этого, дополнение принесёт пять новых карт, новые здания, новые городские сервисы и политики. В Cities: Skylines появится почта и торговый аэропорт, который облегчит импорт и экспорт сырья и готовой продукции. А ещё четыре новые шляпы для Чирпера!

Одновременно с дополнением Industries выйдет бесплатное обновление, которое откроет новую радиостанцию и дорожные посты. Игроки также смогут давать имена своим постройкам, районам и горожанам, а также присваивать зданиям статус исторического памятника.

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