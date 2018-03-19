Fortnite на Android теперь доступна всем желающим

Двухмесячный период закрытого тестирования Fortnite на Android подошёл к концу. Epic Games объявила о том, что теперь королевскую битву можно свободно скачать на сайте игры — дополнительное приглашение для этого не требуется.

Мобильные игроки могут объединяться в отряды со своими друзьями на любой из платформ: PS4, Xbox One, Switch и РС. Более того, в связи с недавним изменением политики Sony, пользователи PS4 также могут находиться на серверах с бойцами других консолей.

На прошлой неделе в Fortnite также стартовал шестой сезон королевской битвы, с которым наступило время тьмы и появились новые регионы со «зловещими камнями».