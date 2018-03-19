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EA намерена вернуть Command & Conquer на РС

Игромания.ру
13 часов назад
EA намерена вернуть Command & Conquer на РС
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Продюсер Command & Conquer 3: Tiberium Wars и Command & Conquer: Red Alert 3 Джим Вессилла на Reddit заявил, что в Electronic Arts многие услышали поклонников серии, которые остались недовольны анонсом мобильной игры во вселенной летом этого года и хотят увидеть возвращение культовой серии на РС.

Как поклонник Command & Conquer уже более 20 лет — не могу не согласиться. Мы потихоньку рассматриваем различные идеи относительно обновления классических частей и уже принялись за работу к грядущему в 2020 году 25-летию серии.
Джим Вессилла

По словам Вессиллы, сейчас Electronic Arts будет активно собирать отзывы поклонников серии о текущих планах издательства и о том, что игроки хотят увидеть в будущем.

Сбор обратной связи будет происходить в различных социальных сетях. Сейчас — на Reddit.

Будучи давним поклонником серии и разработчиком, я люблю эту франшизу не меньше вас. Надеюсь услышать ваше мнение — оно поможет нам вместе сформировать будущее Command & Conquer.
Джим Вессилла

Похоже, как минимум, нас ждёт обновлённая версия одной из классических игр серии. А потом, может быть, и полноценная новая часть — ведь мы так и не дождались Command & Conquer: Generals 2. К слову, в прошлом году мы подготовили заметку о трудностях разработки последней крупной игры во франшизе, которая так и не увидела свет.

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