Точнее, символика игры нанесена на докстанцию консоли и чехол для неё — всё это входит в комплект поставки.

Лимитированная консоль поступит в продажу второго ноября — копия Diablo III распространяется при помощи ваучера на загрузку цифровой копии проекта. В базовое издание игры на Switch входят все бесплатные обновления и платные расширения (Reaper of Souls и The Rise of the Necromancer).