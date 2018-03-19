Введите название или жанр игры
Яндекс.Браузер с расширением Рамблер/игрыУстановить →

SEGA отменила ремейк Shenmue — первые кадры

Игромания.ру
20 часов назад
SEGA отменила ремейк Shenmue — первые кадры
Комментарии

Сотрудникам Digital Foundry удалось заполучить небольшой видеофрагмент с демонстрацией отменённого ремейка дилогии Shenmue. Какое-то время SEGA работала над проектом, но в конце прошлого года решила отменить его и переключиться на стандартный ремастер, который и вышел пару месяцев назад на PS4, Xbox One и РС.

С чем это связано — неизвестно. Возможно, в компании решили, что производство затянется на несколько лет и будет стоить больших денег. Возможно, кто-то среди руководителей издательства остался недоволен изменениями в ранней версии ремейка.

Джон Линнеман из Digital Foundry решил сравнить две версии обновлённой Shenmue — недавний ремастер и отменённый ремейк

Линнеман отмечает, что далеко не все изменения с художественной точки зрения ему нравятся, однако он всё равно хотел бы увидеть релиз такого проекта. Да и можно было ввести возможность одной кнопкой возвращать оригинальную графику, как это, к примеру, реализовано в ремейках первых двух Halo.

Все доступные кадры отменённого ремейка можно увидеть в материале Digital Foundry.

Игромания.ру: последние новости
Аналитики: Cyberpunk 2077 может погубить CD Projekt
Первые фото игрового смартфона Huawei Mate 20X
Русский Black Desert начнёт всё с нуля (Обновлено)
Комментарии
Вам может понравиться
Фруктовые Войны
Бесплатно
Играть
Киборги
Бесплатно
Играть
SimCity™ 4 Deluxe Edition
1 359
Купить
Проект Восстановление
Фермы
Играть
Дачники
Фермы
Играть
Клуб LiveGames
Карточные игры
Играть
Prince of Persia
Экшн
Купить
S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля
Шутеры
Купить
Pillars of Eternity: Definitive Edition
Ролевые игры
Купить
Читайте также
Первая информация о PlayStation 5: наконец-то появится долгожданная функция
Русский Black Desert начнёт всё с нуля
Intel Core i9-9900K минимально превосходит Ryzen 7 2700X
RDR 2 уже потерял пять часов контента

Другие новости

SoulCalibur 6 может похвастаться понятной системой боя
Читать дальше
В Fortnite завезли новое средство передвижения
Call of Duty: Black Ops 4 не убила PUBG
Читать дальше
Выходит новое дополнение для Neverwinter
В Rune разрешат поиграть за женщин-викингов
Disgaea 5 Complete готова захватить ПК
В мае компания Nippon Ichi Software приняла решение отложить релиз тактической ролевой игры Disgaea 5 Complete на ПК. Прошло несколько месяцев и только сегодня стало известно, что поиграть в этот…
Читать дальше
В Fortnite появятся кроссплатформенные турниры
В Elite Dangerous открывается четвёртая глава
Третий сезон космического симулятора Elite Dangerous, получивший название Beyond, подходит к финалу. Заключительное, четвёртое обновление сезона будет самым крупным в истории игры.
Читать дальше