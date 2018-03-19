SEGA отменила ремейк Shenmue — первые кадры

Сотрудникам Digital Foundry удалось заполучить небольшой видеофрагмент с демонстрацией отменённого ремейка дилогии Shenmue. Какое-то время SEGA работала над проектом, но в конце прошлого года решила отменить его и переключиться на стандартный ремастер, который и вышел пару месяцев назад на PS4, Xbox One и РС.

С чем это связано — неизвестно. Возможно, в компании решили, что производство затянется на несколько лет и будет стоить больших денег. Возможно, кто-то среди руководителей издательства остался недоволен изменениями в ранней версии ремейка.

Джон Линнеман из Digital Foundry решил сравнить две версии обновлённой Shenmue — недавний ремастер и отменённый ремейк

Линнеман отмечает, что далеко не все изменения с художественной точки зрения ему нравятся, однако он всё равно хотел бы увидеть релиз такого проекта. Да и можно было ввести возможность одной кнопкой возвращать оригинальную графику, как это, к примеру, реализовано в ремейках первых двух Halo.

Все доступные кадры отменённого ремейка можно увидеть в материале Digital Foundry.