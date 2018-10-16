Сенсорная перчатка позволит пощупать объекты в VR-играх

Специалисты из Федеральной политехнической школы Лозанны и Швейцарской высшей технической школы Цюриха представили свою новую разработку — перчатку, с помощью которой можно ощутить форму объектов виртуальной реальности.

В VR-мире есть одна проблема: мозг можно обмануть, показав ему красивую картинку, но тактильные ощущения от присутствия передать крайне трудно, ведь управляем персонажем мы при помощи весьма специфических контроллеров, — пояснили разработчики.

Инженеры рассказали, что их продукт — это обычная перчатка, к которой подключены специальные электростатические тормоза. Каждый такой тормоз представляет собой 2 полоски металла, расположенные друг над другом.

В обычном состоянии эти пластины не ощутить, но при подаче напряжения на одну из них возникает сила притяжения между листами металла, что мешает сгибанию. Также на перчатке есть датчики, позволяющие контролировать положение руки и соотносить ее с движением в виртуальном пространстве.

Перчатку уже испытали на добровольцах, которые во время эксперимента пребывали в различных VR-пространствах и пытались взаимодействовать с разными предметами.

Мы добились такого эффекта, что перчатка передает ощущения от прикосновений к объектам и позволяет различать форму и плотность. Кроме того, ее применение повышает точность манипуляций в сравнении со стандартными контроллерами, а груз, который способны выдержать электростатические тормоза составляет порядка 2 килограммов, — заключили ученые.