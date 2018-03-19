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В Discord теперь можно покупать игры

Riot Pixels
4 часа назад
В Discord теперь можно покупать игры
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Авторы Discord встроили в мессенджер магазин игр. Технически он пока находится в «бете». Соответствующую вкладку вы найдете между пунктами «Библиотека» и «Друзья».

Первыми эксклюзивами Discord Store для PC (на 90 дней) стали «хардкорный» экшен Sinner: Sacrifice for Redemption, стратегия Bad North, многопользовательский шутер с видом сверху At Sundown, аркада King of the Hat и Minion Masters – смесь tower defense и карточной игры (в Steam – в платном «раннем доступе», в Discord – бесплатная). Программа называется «First on Discord».

За $9,99 вы можете оформить месячную подписку Nitro. Она действует как Xbox Game Pass. Сейчас в библиотеке – Darksiders 2: Deathinitive Edition, Metro: Last Light Redux, Wasteland 2: Director’s Cut, Tooth and Tail и еще полсотни проектов.

Discord также отображает в «Библиотеке» и позволяет запустить почти все игры, вне зависимости от того, в каком PC-магазине вы их приобрели.

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