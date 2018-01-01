Как и обещала Rockstar, сегодня началась предварительная загрузка Red Dead Redemption 2 — по крайней мере, на PS4. Клиент занимает практически 93 гигабайта, поэтому целая неделя на подготовку к релизу придётся как никогда кстати пользователям с низкоскоростным интернетом.

Во время установки цифровой копии на PS4 потребуется очень много свободного места — 149 ГБ. После же игра займёт «всего» 99 ГБ. На Xbox One понадобится 107 ГБ, где предзагрузка должна появиться в ближайшее время... если уже не успела запуститься.

Вчера разработчики игры опубликовали релизный трейлер вестерна, до релиза которого осталась одна неделя.

Как и ожидалось, игра весит очень много — на PS4 во время установки требуется 149 гигабайт свободного места на диске