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Началась предварительная загрузка Red Dead Redemption 2

Игромания.ру
5 часов назад
Началась предварительная загрузка Red Dead Redemption 2
Фото: Игромания.ру
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Как и обещала Rockstar, сегодня началась предварительная загрузка Red Dead Redemption 2 — по крайней мере, на PS4. Клиент занимает практически 93 гигабайта, поэтому целая неделя на подготовку к релизу придётся как никогда кстати пользователям с низкоскоростным интернетом.

Во время установки цифровой копии на PS4 потребуется очень много свободного места — 149 ГБ. После же игра займёт «всего» 99 ГБ. На Xbox One понадобится 107 ГБ, где предзагрузка должна появиться в ближайшее время... если уже не успела запуститься.

Вчера разработчики игры опубликовали релизный трейлер вестерна, до релиза которого осталась одна неделя.

Как и ожидалось, игра весит очень много — на PS4 во время установки требуется 149 гигабайт свободного места на диске

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