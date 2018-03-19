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На прохождение Darksiders III уйдёт 15 часов

Игромания.ру
14 часов назад
На прохождение Darksiders III уйдёт 15 часов
Фото: Игромания.ру
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Журналистам Wccftech удалось пообщаться с менеджером THQ Nordic Рейнхардом Поллисом, который подтвердил, что на прохождение Darksiders III уйдёт примерно 15 часов — а может и больше.

Подобная продолжительность сравнима с оригинальной Darksiders и значительно уступает Darksiders II — а её как раз сильно ругали за излишнюю затянутость, которая могла отпугнуть игроков при прохождении. Разработчики третьей части не раз признавались, что сделали много выводов после полученной критики сиквела.

Кроме этого, на странице в Steam появились минимальные системные требования экшена — они на удивление демократичны для игры 2018 года.

  • Процессор — Intel Core i5-2400 или AMD FX-6100;
  • Видеокарта — любой графической адаптер с Shader Model 5 и 2 ГБ видеопамяти;
  • Оперативная память — 6 ГБ;
  • Свободное место на диске — 15 ГБ.

Выход Darksiders III состоится 27 ноября на PS4, Xbox One и РС. Недавно разработчики рассказали о двух премиальных дополнениях, которые выйдут после релиза.

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