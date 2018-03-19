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Поиграть в Egress разрешат в ноябре

RBK Games
11 часов назад
Поиграть в Egress разрешат в ноябре
Фото: RBK Games
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Компания Fazan длительное время ничего не говорили нам про PvP-экшн Egress. Но вот сегодня разработчики сообщили, что уже 8 ноября игра должна появиться в зоне раннего доступа. На старте людям будет доступен только режим Пиньяты, где вам предстоят уничтожать вражеские объекты и набирать очки для команды. «Королевская битва» появится в проекте немного позже, поэтому запасайтесь терпением.

В Egress вы попадете в странный мир, сочетающий в себе элементы лафкрафтовской мифологии, электро-панка и Викторианской эпохи. У вас получится опробовать боевку, взятую из серии Dark Souls, посетить многоуровневый город, раздобыть артефакты и поиграть за различных героев.

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