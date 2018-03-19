ASUS готовит видеокарту Radeon RX 590 ROG STRIX

Издание Videocardz утверждает, что компания что ASUS возвращает бренд ROG STRIX для видеокарт Radeon RX. Ранее эти карты выходили в рамках бренда AREZ. В частности, говорится о выпуске карты Radeon RX 590 на архитектуре Polaris. Она будет оснащена 8 ГБ памяти GDDR5с частотой 2000 МГц. Частота же GPU в разгоне составит 1500 МГц.

Эта карта ранее фигурировала в базе данных 3DMark, где указаны более высокие частоты, чем у Radeon RX 580. К сожалению, другие спецификации пока остаются неизвестными. Однако более высокие частоты чипа могут указывать на 12-нанометровые изделия. А вот насколько вырастет производительность такой карты — сложно сказать. Остаётся дождаться тестов.

При этом предполагается, что внешне новинка будет близка к Radeon RX 580 ROG STRIX Gaming (на иллюстрации). Это означает наличие трёх кулеров и довольно крупные габариты. Сроки выхода и стоимость пока не уточняется.