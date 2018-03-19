Введите название или жанр игры
Яндекс.Браузер с расширением Рамблер/игрыУстановить →

WoW получил пробную версию «Битвы за Азерот»

RBK Games
5 часов назад
WoW получил пробную версию «Битвы за Азерот»
Фото: RBK Games
Комментарии

Разработчики MMORPG World of Warcraft разрешили некоторым игрокам в течение трех дней бесплатно опробовать дополнение «Битва за Азерот».

Компания Blizzard Entertainment устроила специальную акцию для MMORPG World of Warcraft. Приглашенным игрокам была разослана пробная версия дополнения «Битва за Азерот». Забрать ее удастся в разделе подарков Battle.Net или на официальном сайте разработчиков. Учтите, что активировать данный бонус необходимо до 1 ноября. И пробный период завершится после трех дней в игре, либо после выполнения квеста «Мы нужны друг другу» или «Разделенное королевство».

В этом DLC вам предстоит раздобыть мощный амулет и залечить раны мира, попытаться найти нового союзника для вашей фракции, посетить Кул-Тирас и Зандалар, а также повстречать знакомых персонажей. И, кстати, акция, скорее всего, доступна только для тех людей, кто еще не приобрел «Битву за Азерот».

RBK Games: последние новости
World War 3 обзавелась региональными ценами
Hitman собирается отметить Хэллоуин
Red Dead Redemption 2 подготовился к релизу
World of WarCraft
Вам может понравиться
Battle for the Galaxy
Бесплатно
Играть
Киборги
Бесплатно
Играть
S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля
599
Купить
Проект Восстановление
Фермы
Играть
Дачники
Фермы
Играть
Клуб LiveGames
Карточные игры
Играть
Prince of Persia
Экшн
Купить
S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля
Шутеры
Купить
Pillars of Eternity: Definitive Edition
Ролевые игры
Купить
Читайте также
Русский Black Desert начнёт всё с нуля
Геймер назвал причину разрыва с самой сексуальной ведущей
Первая информация о PlayStation 5: наконец-то появится долгожданная функция
Intel Core i9-9900K минимально превосходит Ryzen 7 2700X

Другие новости

Игрокам в PUBG компенсируют время простоя сервера
Читать дальше
Названа дата релиза Battlefleet Gothic: Armada 2
Hitman собирается отметить Хэллоуин
Читать дальше
Dark Souls: Remastered вышла на Nintendo Switch
Треть разработчиков Dreadnought уволили
Omen of Sorrow обзавелся новой демонстрационной версией
В Omen of Sorrow вам удастся понаблюдать за битвами между героями из классических хорроров, мифологических рассказов и фэнтези.
Читать дальше
ASUS готовит видеокарту Radeon RX 590 ROG STRIX
Посетить Concrete Genie удастся в следующем году
Days Gone не единственная игра, внесшая сегодня изменения в свои релизные планы. Спешим сообщить, что компания Sony Interactive Entertainment решила попридержать выпуск приключенческого экшна Concrete Genie.
Читать дальше