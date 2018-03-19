WoW получил пробную версию «Битвы за Азерот»

Разработчики MMORPG World of Warcraft разрешили некоторым игрокам в течение трех дней бесплатно опробовать дополнение «Битва за Азерот».

Компания Blizzard Entertainment устроила специальную акцию для MMORPG World of Warcraft. Приглашенным игрокам была разослана пробная версия дополнения «Битва за Азерот». Забрать ее удастся в разделе подарков Battle.Net или на официальном сайте разработчиков. Учтите, что активировать данный бонус необходимо до 1 ноября. И пробный период завершится после трех дней в игре, либо после выполнения квеста «Мы нужны друг другу» или «Разделенное королевство».

В этом DLC вам предстоит раздобыть мощный амулет и залечить раны мира, попытаться найти нового союзника для вашей фракции, посетить Кул-Тирас и Зандалар, а также повстречать знакомых персонажей. И, кстати, акция, скорее всего, доступна только для тех людей, кто еще не приобрел «Битву за Азерот».