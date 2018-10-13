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Xiaomi начала принимать предзаказы на автономный VR-шлем

Игромания.ру
9 часов назад
Xiaomi начала принимать предзаказы на автономный VR-шлем
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Компания Xiaomi объявила о начале приёма предзаказов на VR-шлем с длинным названием Xiaomi VR All-in-One Super Player. Новинка продается за 260 долларов (примерно 17 000 рублей) в версии на 32 ГБ памяти и 290 долларов (почти 19 000 рублей) за модификацию на 64 ГБ. Обе версии содержат 21 игру для виртуальной реальности общей стоимостью более 100 долларов.

В компании уже заявили, что новинка оснащена 2K-экраном с частотой до 72 Гц. Другие характеристики включают в себя процессор Snapdragon 821, мощное охлаждение и оптическую систему производства Oculus, которая уменьшает блики и расширяет угол обзора.

Производитель пока не уточняет сроки выхода новинки на рынок, однако, похоже, новый VR-шлем Xiaomi будет доступен по всему миру. Вероятно, компания хочет «подогнать» его выход к рождественским и новогодним праздникам.

Также неясно, окажется ли набор игр жёстко вшитым, или его можно изменять. Узнаем после выхода.

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