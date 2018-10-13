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Илон Маск сравнил соцсети с играми

News.ru
8 часов назад
Илон Маск сравнил соцсети с играми
Фото: globallookpress.com
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Глава Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter необычный пост. Миллиардер сравнил популярные социальные медиа с играми: Twitter — это Dark Souls, Reddit — это Bloodborne, Instagram — это The Legend of Zelda.

Пользователи подхватили затею Маска и тоже стали делиться вариантами.

Некоторые даже подшутили над самим главой SpaceX.

Ранее Маск опубликовал в своём микроблоге скриншот новости о том, что инженер якобы «купил Fortnite и удалил его», добавив собственный комментарий «Должен был это сделать, не стоит благодарности».

Американский предприниматель также сообщил дату открытия первого скоростного подземного туннеля под Лос-Анджелесом. Максимальная скорость разгона в туннеле составит 250 км/ч.

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