Илон Маск сравнил соцсети с играми

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter необычный пост. Миллиардер сравнил популярные социальные медиа с играми: Twitter — это Dark Souls, Reddit — это Bloodborne, Instagram — это The Legend of Zelda.

Пользователи подхватили затею Маска и тоже стали делиться вариантами.

Некоторые даже подшутили над самим главой SpaceX.

Ранее Маск опубликовал в своём микроблоге скриншот новости о том, что инженер якобы «купил Fortnite и удалил его», добавив собственный комментарий «Должен был это сделать, не стоит благодарности».

Американский предприниматель также сообщил дату открытия первого скоростного подземного туннеля под Лос-Анджелесом. Максимальная скорость разгона в туннеле составит 250 км/ч.