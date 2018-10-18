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The Elder Scrolls Online получила обновление

RBK Games
23 часа назад
The Elder Scrolls Online получила обновление
Фото: RBK Games
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MMORPG The Elder Scrolls Online получила обновление 4.2.5 и дополнение Murkmire. Уже прямо сейчас вы можете приступить к изучению новой зоны, принадлежащей аргонианцам. У вас получится побывать на арене Blackrose Prison, рассчитанной на 4 бойца, заполучить двенадцать новых наборов экипировки, которые пригодятся вам во время приключений, и заработать более 50 дополнительных достижений.

Помимо прочего, в Сиродииле теперь разрешается разламывать мосты и точки интереса. А также были добавлены новые задания и испытания, косметические вещи, 75 крафтовых украшений для дома, фиксы ошибок, балансные правки, улучшения для интерфейса и два мировых босса.

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