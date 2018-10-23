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В War Thunder начались морские сражения

RBK Games
23 октября 2018
В War Thunder начались морские сражения
Фото: RBK Games
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Онлайн-экшн War Thunder стал счастливым обладателем контентного патча 1.83. Разработчики запустили открытое бета-тестирование флота, поэтому теперь поплавать на морских посудинах удастся всем желающим.

Стали доступны боевые вертолеты Германии, например, у вас получится полетать на UH-1D и SA.313B. Была введена новая наземная техника. Если быть точнее, то у США открылась улучшенная версия танка T32E1, а у Японии - реактивная система залпового огня Type 75.

Помимо прочего, теперь вы сможете посетить морскую локацию «Черноморский порт», раздобыть дополнительные достижения для ваших плавательных аппаратов и выполнить увлекательные боевые задачи.

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