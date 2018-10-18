Bethesda опубликовала системные требования Fallout 76

До начала тестирования РС-версии Fallout 76 остаётся всего несколько дней, поэтому Bethesda решила наконец-то представить системные требования грядущей новинки.
Минимальные системные требования
Рекомендуемые системные требования
Выход Fallout 76 состоится 14 ноября на PS4, Xbox One и РС. До релиза разработчики проводят этапы тестирования проекта. До 30 октября только на Xbox One, а позже и на других платформах. Во время беты доступен весь контент игры, а полученный прогресс перенесётся в полную версию.