Bethesda опубликовала системные требования Fallout 76

До начала тестирования РС-версии Fallout 76 остаётся всего несколько дней, поэтому Bethesda решила наконец-то представить системные требования грядущей новинки.

Минимальные системные требования

Процессор — Intel Core i7-4790 3.6 ГГц или AMD Ryzen 3 1300X 3.5 ГГц;

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon R9 285;

Оперативная память — 8 гигабайт;

Место на жёстком диске — 60 гигабайт.

Рекомендуемые системные требования

Процессор — Intel Core i7-4790 3.6 ГГц или AMD Ryzen 5 1500X 3.5 ГГц;

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon R9 290X;

Оперативная память — 8 гигабайт;

Место на жёстком диске — 60 гигабайт.

Выход Fallout 76 состоится 14 ноября на PS4, Xbox One и РС. До релиза разработчики проводят этапы тестирования проекта. До 30 октября только на Xbox One, а позже и на других платформах. Во время беты доступен весь контент игры, а полученный прогресс перенесётся в полную версию.