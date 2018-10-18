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Bethesda опубликовала системные требования Fallout 76

Игромания.ру
4 часа назад
Bethesda опубликовала системные требования Fallout 76
Фото: Игромания.ру
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До начала тестирования РС-версии Fallout 76 остаётся всего несколько дней, поэтому Bethesda решила наконец-то представить системные требования грядущей новинки.

Минимальные системные требования

  • Процессор — Intel Core i7-4790 3.6 ГГц или AMD Ryzen 3 1300X 3.5 ГГц;
  • Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon R9 285;
  • Оперативная память — 8 гигабайт;
  • Место на жёстком диске — 60 гигабайт.

Рекомендуемые системные требования

  • Процессор — Intel Core i7-4790 3.6 ГГц или AMD Ryzen 5 1500X 3.5 ГГц;
  • Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon R9 290X;
  • Оперативная память — 8 гигабайт;
  • Место на жёстком диске — 60 гигабайт.

Выход Fallout 76 состоится 14 ноября на PS4, Xbox One и РС. До релиза разработчики проводят этапы тестирования проекта. До 30 октября только на Xbox One, а позже и на других платформах. Во время беты доступен весь контент игры, а полученный прогресс перенесётся в полную версию.

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Fallout 76
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