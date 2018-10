Call of Cthulhu стучится щупальцами в дверь

Специально для вас компания Focus Home Interactive приготовила релизный трейлер хоррора Call of Cthulhu: The Official Video Game .

30 октября хоррор Call of Cthulhu: The Official Video Game познакомит консольных и ПК-игроков с безумным миром, придуманным Говардом Лавкрафтом. Чтобы морально подготовить вас к предстоящим ужасам, компании Cyanide Studio и Focus Home Interactive решили выложить в сеть релизный трейлер проекта.

В Call of Cthulhu вместе с опытным детективом вы попытаетесь узнать причину гибели богатой семьи. Вам предстоит разгадать невероятные тайны и встретить людей, поклоняющихся великому божеству, способному контролировать смертных. Также стоит отметить, что до официального выхода игру можно предзаказать за 1349 рублей.