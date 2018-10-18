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Lost Ark поразит игроков количеством контента

RBK Games
4 часа назад
Lost Ark поразит игроков количеством контента
Фото: RBK Games
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Игроки с корейскими аккаунтами уже приступили к созданию персонажей в MMORPG Lost Ark, на которую геймеры из России и не только возлагают большие надежды. Но если у вас нет возможности раздобыть доступ в этот проект, то тогда предлагаем вместе с нами посмотреть новый геймплейный трейлер от разработчиков.

В видео команда постаралась показать классы и их поразительные способности, красочный мир, где вы будете собирать ресурсы сражаться с монстрами и выполнять задания, и доступные активности.

Также в ролике вам удастся обнаружить морские приключения, механику возведения построек, баталии на PvP-аренах, осады замков, огромных управляемых мехов, мировых боссов, мини-игры и сюжетные кат-сцены. До стадии открытого бета-тестирования корейская версия Lost Ark доберется 7 ноября.

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