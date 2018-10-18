У God Eater 3 появилась дата западного релиза

Японские игроки уже в декабре смогут отправиться сражаться с адскими монстрами из боевика God Eater 3. К счастью, западным поклонникам серии не придётся особо долго ждать свой шанс. Bandai Namco выпустила новый трейлер игры, в котором названа дата релиза God Eater 3 в Европе и Америке. И это 8 февраля 2019 года.

Игра выйдет на РС и PS4. В ней нам предстоит спасать человечество и Землю в целом от нападений опасных чудовищ арагами. И справиться с этим призваны наделённые особыми умениями герои, прозванные Пожирателями богов. Только они могут совладать с особым оружием, единственным, которое гарантированно убивает монстров.

В God Eater 3, помимо традиционной сюжетной кампании, будет возможность объединиться в кооперативе и бросить вызов самым сильным арагами. В отряд могут собраться до восьми игроков.