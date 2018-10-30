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Создатель Undertale тизерит таинственный анонс

Игромания.ру
30 октября 2018
Создатель Undertale тизерит таинственный анонс
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Около часа назад создатель неординарной Undertale начал общаться со своей аудиторией в Твиттере таинственными сообщениями. Судя по всему, завтра примерно в 16:00 по московскому времени он сделает какой-то анонс.

Undertale:

Привет. Ты искал меня? Как чудесно! Я тоже искал тебя! У меня есть кое-что, что я хочу тебе показать. Что-то очень-очень интересное. Но пока оно не закончено. Далеко от этого.
Поэтому у меня есть к тебе просьба — возвращайся через 24 часа. В это время я задам тебе несколько вопросов. В зависимости от полученных ответов мы скоординируем осуществление наших планов.
Спасибо за уделённое время — скоро вновь выйду на связь.

Undetale — независимый проект Тоби Фокса, который любит заигрывать с человеком по ту сторону экрана и его ожиданиями, высмеивать устоявшиеся геймплейные и повествовательные стереотипы, а также периодически ломать четвёртую стену.

Проект уже вышел на PS4, PS Vita, Nintendo Switch и РС.

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