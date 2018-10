В PS Store стартовала распродажа

В PlayStation Store началась очередная распродажа, которая понравится подписчикам PS Plus, ведь они получили двойные скидки на каждое её предложение. Акция продлится аж три недели, до 22 ноября.

Как обычно, мы подобрали самые интересные предложения (цена для PS Plus).

Yakuza 6: The Song of Life — 2624 рубля (1749 рублей);

Yakuza Kiwami 2 — 2464 рубля (2029 рублей);

Divinity: Original Sin 2 — 2974 рубля (2449 рублей);

«Средиземье: Тени войны» — 1724 рубля (1149 рублей);

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy — 1770 рублей (1241 рубль);

Zone of the Enders: The 2nd Runner MARS — 1349 рублей (899 рублей);

This is the Police 2 — 1529 рублей (1259 рублей);

No Man's Sky — 1655 рублей (1011 рублей);

Elite Dangerous — 1049 рублей (599 рублей);

LEGO Worlds — 1349 рублей (899 рублей);

Gran Turismo Sport — 1724 рубля (1149 рублей);

Dragon's Dogma: Dark Arisen — 1199 рублей (899 рублей);

L.A. Noire — 1499 рублей (999 рублей);

Persona 5 — 2879 рублей (1759 рублей);

Kingdom Come: Deliverance — 2624 рубля (1749 рублей).

Кроме предложений для подписчиков PS Plus, есть распродажа с одинаковыми скидками для всех пользователей PS4.

Metal Gear Survive — 1069 рублей;

Red Faction (2001) — 215 рублей;

Red Faction II — 289 рублей;

Rayman Legends — 599 рублей;

Destroy All Humans! — 215 рублей;

Destroy All Humans! 2 — 289 рублей;

Patapon — 359 рублей;

Assassin's Creed Unity — 859 рублей;

Assassin's Creed Syndicate — 859 рублей;

Assassin's Creed IV: Black Flag — 719 рублей.

Мы обновим публикацию, когда для каждой из распродаж появятся отдельные страницы со всеми предложениями.