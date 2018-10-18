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Sony показала ремейк MediEvil

Игромания.ру
1 час назад
Sony показала ремейк MediEvil
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Sony показала дебютный трейлер ремейка MediEvil, который основывается на дизайне оригинального релиза для первой PlayStation, а не обновлённой версии с подзаголовком Resurrection для PSP.

MediEvil рассказывает историю сэра Дэниэла Фортескью, погибшего во время обороны своей родины. Спустя сто лет, однако, его случайно воскрешает Владыка Зарок — волшебник и заклятый враг героя. С помощью ходячих мертвецов злодей намерен захватить королевство Галлоумир, которое поклялся защищать протагонист.

Выход проекта ожидается в 2019 году только на PS4.

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